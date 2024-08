Anhui Xinke New Material vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Anhui Xinke New Material lud am 10.08.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,01 CNY. Im letzten Jahr hatte Anhui Xinke New Material einen Gewinn von -0,010 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 947,3 Millionen CNY – ein Plus von 57,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Anhui Xinke New Material 603,3 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at