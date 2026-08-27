Anhui Yingjia Distillery hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Anhui Yingjia Distillery hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,370 CNY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,55 Prozent auf 1,19 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,11 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,410 CNY je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 1,19 Milliarden CNY für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at