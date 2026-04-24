Anhui Yingjia Distillery: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Anhui Yingjia Distillery hat am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Anhui Yingjia Distillery hat ein EPS von 1,04 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,04 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Das vergangene Quartal hat Anhui Yingjia Distillery mit einem Umsatz von insgesamt 2,23 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,05 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 8,91 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at