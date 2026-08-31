Anhui Yingliu Electromechanical hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Anhui Yingliu Electromechanical hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,13 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Anhui Yingliu Electromechanical 0,140 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 940,8 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 30,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 721,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at