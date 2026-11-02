Anhui Yingliu Electromechanical legte Quartalsergebnis vor

Anhui Yingliu Electromechanical hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,21 CNY. Im letzten Jahr hatte Anhui Yingliu Electromechanical einen Gewinn von 0,150 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 50,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,11 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 737,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at