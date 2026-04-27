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27.04.2026 06:31:29
Anhui Yingliu Electromechanical veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Anhui Yingliu Electromechanical veröffentlichte am 24.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,140 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat Anhui Yingliu Electromechanical mit einem Umsatz von insgesamt 888,7 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 651,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 36,48 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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