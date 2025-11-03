Anhui Yingliu Electromechanical: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Anhui Yingliu Electromechanical hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Anhui Yingliu Electromechanical im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 737,5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 642,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at