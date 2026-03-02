Anhui Yuanchen Environmental Protection Science Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Anhui Yuanchen Environmental Protection Science Technology A präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Anhui Yuanchen Environmental Protection Science Technology A ein EPS von -0,420 CNY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 184,9 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 169,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,190 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Anhui Yuanchen Environmental Protection Science Technology A ein EPS von -0,380 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 698,64 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 627,12 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

