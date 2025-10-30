|
Anhui Zhongyuan New Materials A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Anhui Zhongyuan New Materials A hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Anhui Zhongyuan New Materials A 2,92 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,59 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
