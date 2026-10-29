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29.10.2026 06:31:29
Anhui Zhongyuan New Materials A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Anhui Zhongyuan New Materials A präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Anhui Zhongyuan New Materials A 0,020 CNY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 66,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,92 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,85 Milliarden CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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