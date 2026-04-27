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27.04.2026 06:31:29
Anhui Zhongyuan New Materials A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Anhui Zhongyuan New Materials A hat am 25.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,12 CNY gegenüber 0,230 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 73,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,79 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 2,19 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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