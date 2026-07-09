Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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09.07.2026 23:36:46
ANI Pharmaceuticals CFO Sells $240,000 in Stock After a 42% Cortrophin Surge
Stephen Carey, SVP & CFO of ANI Pharmaceuticals (NASDAQ:ANIP), reported the sale of 2,850 shares of common stock in an open-market transaction on June 29, according to a SEC Form 4 filing.The transaction and post-transaction values based on June 29, 2026 market close price of $84.12.* 1-year performance calculated using June 29th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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