Surge Holdings Aktie

Surge Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052

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09.07.2026 23:36:46

ANI Pharmaceuticals CFO Sells $240,000 in Stock After a 42% Cortrophin Surge

Stephen Carey, SVP & CFO of ANI Pharmaceuticals (NASDAQ:ANIP), reported the sale of 2,850 shares of common stock in an open-market transaction on June 29, according to a SEC Form 4 filing.The transaction and post-transaction values based on June 29, 2026 market close price of $84.12.* 1-year performance calculated using June 29th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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