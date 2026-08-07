ANI Pharmaceuticals, Inc. Profit Climbs In Q2

(RTTNews) - ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) revealed earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $24.71 million, or $1.05 per share. This compares with $8.14 million, or $0.36 per share, last year.

Excluding items, ANI Pharmaceuticals, Inc. reported adjusted earnings of $47.63 million or $2.21 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 25.9% to $266.04 million from $211.37 million last year.

ANI Pharmaceuticals, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $24.71 Mln. vs. $8.14 Mln. last year. -EPS: $1.05 vs. $0.36 last year. -Revenue: $266.04 Mln vs. $211.37 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 9.19 To $ 9.69 Full year revenue guidance: $ 1.080 B To $ 1.140 B