ANI Pharmaceuticals Launches Duloxetine Delayed-Release Capsules In 20, 30 And 60 Mg

(RTTNews) - Monday, ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) announced the launch of Duloxetine Delayed-Release Capsules in 20, 30 and 60 mg, the generic version of the reference listed drug (RLD) Cymbalta.

Based on August 2026 moving annual total IQVIA data, the annual sales of Duloxetine Delayed-Release Capsules totaled approximately $247 million in the U.S.

"By launching Duloxetine Delayed-Release Capsules, ANI is providing another alternative of a widely used therapy in a limited player market to assure stable supply," said Nikhil Lalwani, President and Chief Executive Officer of ANI.

ANIP closed trading at $72.29, up 0.01 percent on the Nasdaq.