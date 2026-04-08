Biosante Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1W15D / ISIN: US00182C1036
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08.04.2026 13:19:07
ANI Pharmaceuticals Launches Generic Monoket Following FDA Approval; Shares Rise In Pre-Market
(RTTNews) - ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) on Wednesday said it has launched Isosorbide Mononitrate Tablets, following final approval from the U.S. Food and Drug Administration (FDA).
The product is a generic version of Monoket, a vasodilator indicated for angina pectoris and marketed by Lannett Company.
ANI Pharmaceuticals shares were up more than 7% in pre-market trading after closing at $79.47 on Tuesday.
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Nachrichten zu Biosante Pharmaceuticals Inc
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26.02.26
|Ausblick: Biosante Pharmaceuticals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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Analysen zu Biosante Pharmaceuticals Inc
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