Biosante Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1W15D / ISIN: US00182C1036
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20.04.2026 13:40:49
ANI Pharmaceuticals Launches Pimozide Tablets 1 Mg And 2 Mg
(RTTNews) - ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP), Monday announced the launch of Pimozide Tablets 1 mg and 2 mg, which is the generic version of the reference listed drug (RLD) Orap.
Notably, U.S. annual sales for Pimozide Tablets total approximately $3.1 million, as per the February 2026 moving annual total IQVIA data.
"We are excited to bring limited competition products to market and continue to provide generic alternatives to our customers and patients," commented Nikhil Lalwani, President and Chief Executive Officer of ANI.
In the pre-market hours, ANIP is trading at $82.38, up 1.80 percent on the Nasdaq.
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Analysen zu Biosante Pharmaceuticals Inc
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