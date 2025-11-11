Anicom hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Anicom ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Anicom die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 10,51 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Anicom 13,70 JPY je Aktie verdient.

Anicom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,20 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at