Anicom informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Anicom stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 6,79 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Anicom 10,51 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 17,18 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,20 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at