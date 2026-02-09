|
09.02.2026 06:31:29
Anicom verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Anicom präsentierte am 06.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Anicom mit einem Umsatz von insgesamt 16,58 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10,45 Prozent gesteigert.
