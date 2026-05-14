Anicom verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Anicom hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 10,54 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Anicom 8,92 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,80 Milliarden JPY – ein Plus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Anicom 16,12 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 29,77 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 41,98 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 65,72 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 60,43 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at