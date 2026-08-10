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10.08.2026 06:31:29
Anicom veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Anicom hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 33,09 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 8,69 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Anicom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,16 Milliarden JPY im Vergleich zu 16,14 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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