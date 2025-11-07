|
07.11.2025 06:31:29
Anika Therapeutics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Anika Therapeutics hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Anika Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,030 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27,8 Millionen USD – eine Minderung von 28,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 38,8 Millionen USD eingefahren.
