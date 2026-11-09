Anika Therapeutics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Anika Therapeutics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 30,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 27,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at