Anika Therapeutics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Anika Therapeutics hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Anika Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,340 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Anika Therapeutics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 29,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 26,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at