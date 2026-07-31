Anika Therapeutics präsentierte Quartalsergebnisse

Anika Therapeutics hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,24 USD. Im letzten Jahr hatte Anika Therapeutics einen Gewinn von -0,280 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 32,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at