ANIMA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ANIMA hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ANIMA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,170 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 325,8 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 320,8 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at