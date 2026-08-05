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05.08.2026 06:31:29
ANIMA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
ANIMA gab am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,250 EUR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 411,2 Millionen EUR – ein Plus von 3,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ANIMA 396,1 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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