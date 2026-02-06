ANIMA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ANIMA hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 EUR gegenüber 0,180 EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,65 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 345,3 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 351,1 Millionen EUR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,820 EUR. Im Vorjahr waren 0,730 EUR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1,43 Milliarden EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte ANIMA 1,32 Milliarden EUR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,870 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 511,88 Millionen EUR festgelegt.

Redaktion finanzen.at