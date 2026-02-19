Epic Aktie
WKN DE: A0Q3X1 / ISIN: US29428L2051
|
19.02.2026 10:43:00
Animationen per Videoaufnahme: Epic Games kauft Tübinger Firma Meshcapade
Epic Games kauft das Start-up Meshcapade, eine Ausgründung des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme. Es entwickelt KI-Animationstechnik. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!