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02.06.2026 06:31:29
Anisha Impex präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Anisha Impex hat am 30.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,14 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,920 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,82 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,94 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,23 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,49 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 6,19 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Anisha Impex einen Umsatz von 5,55 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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