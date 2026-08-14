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14.08.2026 06:31:29
Anisha Impex: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Anisha Impex ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Anisha Impex die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Anisha Impex hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,13 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,91 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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