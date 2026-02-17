Anisha Impex stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Anisha Impex stellte am 14.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,13 INR. Im Vorjahresviertel hatte Anisha Impex 1,03 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,31 Milliarden INR – eine Minderung von 22,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,68 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at