Anisha Impex zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Anisha Impex hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,72 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,57 Prozent auf 1,75 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,48 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at