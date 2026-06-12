Anixa Biosciences hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Anixa Biosciences hat am 10.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at