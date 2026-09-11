Anixa Biosciences legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Anixa Biosciences äußerte sich am 09.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,070 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at