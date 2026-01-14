|
14.01.2026 06:31:28
Anixa Biosciences veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Anixa Biosciences präsentierte am 12.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,090 USD ebenfalls auf diesem Niveau.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,340 USD. Im Vorjahr hatten -0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!