Anixa Biosciences veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Anixa Biosciences präsentierte am 12.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,090 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,340 USD. Im Vorjahr hatten -0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at