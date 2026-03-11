Anixa Biosciences veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Anixa Biosciences hat am 09.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at