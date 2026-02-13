Anjani Dham Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Anjani Dham Industries äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,16 INR. Im letzten Jahr hatte Anjani Dham Industries einen Gewinn von 0,320 INR je Aktie eingefahren.

Anjani Dham Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 308,4 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 359,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at