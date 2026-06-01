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01.06.2026 06:31:29
Anjani Dham Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Anjani Dham Industries hat sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,70 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,940 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,21 Prozent auf 438,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 482,7 Millionen INR gelegen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,40 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Anjani Dham Industries ein EPS von 2,47 INR je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahr hat Anjani Dham Industries im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 11,79 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,63 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 1,85 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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