Anjani Finance: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Anjani Finance hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 INR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,3 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,2 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at