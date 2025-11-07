Anjani Finance stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Anjani Finance hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,07 INR gegenüber 0,110 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,43 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,6 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at