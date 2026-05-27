Anjani Finance stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Anjani Finance äußerte sich am 25.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,100 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,1 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 54,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,160 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,460 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 5,21 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 42,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Anjani Finance 9,13 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at