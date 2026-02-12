|
12.02.2026 06:31:29
Anjani Finance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Anjani Finance hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 0,06 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Anjani Finance noch ein Gewinn pro Aktie von 0,190 INR in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Anjani Finance in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 66,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 3,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
