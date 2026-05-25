25.05.2026 06:31:29

Anjani Foods hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Anjani Foods lud am 23.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,05 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Anjani Foods noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 151,2 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Anjani Foods einen Umsatz von 142,7 Millionen INR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,120 INR. Im Vorjahr hatte Anjani Foods 0,510 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,97 Prozent auf 627,33 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 597,65 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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