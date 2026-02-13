Anjani Foods: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Anjani Foods gab am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,160 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 169,0 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 165,0 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at