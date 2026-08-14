Anjani Portland Cement: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Anjani Portland Cement hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2,41 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Anjani Portland Cement ein Ergebnis je Aktie von -1,160 INR vermeldet.

Anjani Portland Cement hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 897,6 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 35,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at