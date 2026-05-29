Anjani Portland Cement zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Anjani Portland Cement veröffentlichte am 27.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Anjani Portland Cement hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,30 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,420 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,68 Prozent auf 1,24 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,39 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,800 INR. Im Vorjahr waren -27,510 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Anjani Portland Cement in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,55 Milliarden INR im Vergleich zu 4,30 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at