Anjani Synthetics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Anjani Synthetics hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,78 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Anjani Synthetics 0,620 INR je Aktie eingenommen.

Anjani Synthetics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 695,1 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 613,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at