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01.06.2026 06:31:29
Anjani Synthetics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Anjani Synthetics lud am 29.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,220 INR je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 741,0 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Anjani Synthetics einen Umsatz von 630,3 Millionen INR eingefahren.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2,57 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,25 INR je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Anjani Synthetics 2,82 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,64 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,24 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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