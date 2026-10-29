Anji Foodstuff mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Anji Foodstuff stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,040 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,62 Prozent auf 132,0 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 158,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at